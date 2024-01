Prisão preventiva para trio de assalto armado na Póvoa de Varzim

Os três homens, entre 18 e 47 anos, detidos pela Polícia Judiciária (PJ) do Porto como suspeitos de um assalto armado a um supermercado, a 12 de outubro, na Póvoa de Varzim, ficaram em prisão preventiva.

O assalto ocorreu entre as 12h40 e as 13h00 daquele dia. Os suspeitos entraram no estabelecimento comercial, ameaçaram com uma pistola e uma faca, roubaram o dinheiro de uma caixa registadora, tentaram abrir o cofre, sem sucesso, e fugiram.

Já esta quarta-feira, aquando da abordagem pela Polícia Judiciária, um dos suspeitos tentou atropelar um dos inspetores da PJ, enquanto fugia num veículo. Mais à frente, ainda abandonou a viatura e tentou a fuga a pé, mas foi detido em Mindelo, Vila do Conde.

Os suspeitos foram presentes a primeiro interrogatório, indiciados por roubo agravado, furto, detenção de arma proibida e crime cometido com arma e resistência e coação sobre funcionário. Saíram em prisão preventiva, sendo admitido que dois deles poderão passar a prisão domiciliária.