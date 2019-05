Procuradoria-Geral da República de Moçambique aguarda por comunicação oficial sobre extradição de ex-ministro

A Procuradoria-Geral da República (PGR) de Moçambique aguarda por comunicação oficial sobre a extradição do ex-ministro das Finanças Manuel Chang, da África do Sul para Moçambique, disse esta quarta-feira à Lusa fonte da instituição.O ministro da Justiça sul-africano anunciou na terça-feira que, face aos pedidos de extradição dos EUA e Moçambique, optou pelo país de origem de Chang.Fonte da PGR disse esta quarta-feira à Lusa na sede da instituição que já está a par da decisão, mas ainda não foi recebida a comunicação devida por parte das autoridades da África do Sul pela RSA.Seja como for, a procuradoria moçambicana admite pronunciar-se "a qualquer momento" sobre o caso.O ex-ministro das Finanças moçambicano Manuel Chang, três ex-banqueiros do Credit Suisse e um mediador da Privinvest foram detidos em dezembro a pedido da justiça norte-americana.A investigação alega que a operação de financiamento de 2,2 mil milhões de dólares (dois mil milhões de euros) para criar as empresas públicas moçambicanas Ematum, Proindicus e MAM durante o mandato do Presidente Armando Guebuza é um vasto caso de corrupção e branqueamento de capitais.Em fevereiro, só depois da ação dos EUA, foram detidas várias figuras públicas pela justiça moçambicana - entre as quais pessoas próximas do ex-chefe de Estado Guebuza - que tinha o caso aberto desde 2015, mas sem nenhuma detenção.