Procuradoria-Geral da República moçambicana e governo falam segunda-feira sobre processo contra Credit Suisse

A Procuradoria-Geral da República (PGR) moçambicana e o Ministério da Economia e Finanças pronunciam-se na segunda-feira sobre a ação do Estado, em Londres, contra o Credit Suisse, sobre as dívidas ocultas, anunciou, em comunicado.

Uma nota do Ministério da Economia e Finanças de Moçambique avança que as duas entidades vão realizar uma conferência de imprensa em Maputo "sobre o processo do Estado Moçambicano em Londres envolvendo o Credit Suisse".

O início do julgamento do processo das dívidas ocultas de Moçambique na justiça britânica está marcado para segunda-feira em Londres, mas está incerto devido ao recurso sobre a imunidade do Presidente Filipe Nyusi e a possibilidade de um acordo extrajudicial.