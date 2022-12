Procuradoria-Geral da República moçambicana expulsa magistrado por corrupção

A Procuradoria-Geral da República (PGR) de Moçambique anunciou este sábado a expulsão de um magistrado por receber dinheiro para facilitar a libertação de um arguido em Sofala, no centro do país.

"O Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público (...) deliberou aplicar a sanção de expulsão a um magistrado do Ministério Público, com a categoria de Procurador da República 3.ª", referiu a PGR, numa nota enviada hoje à comunicação social.

Segundo o documento, o magistrado "usou das suas funções" para "solicitar e receber valores monetários para facilitar a soltura de um arguido preso, indiciado pela prática de crime de homicídio involuntário".

O magistrado estava afeto à Procuradoria Provincial de Sofala e, segundo as autoridades, a sanção resulta da "violação dos deveres e princípios profissionais".