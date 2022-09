Produção de petróleo em Angola vai subir 4,4% para 1,18 milhões de barris diários este ano

A consultora Oxford Economics Africa prevê que a produção de petróleo em Angola suba 4,4% este ano, para 1,18 milhões de barris diários, depois de ter crescido 3,8% de janeiro a agosto.

"A produção de petróleo em Angola continua melhor este ano, em linha com a nossa projeção; a produção cresceu 3,8% para 1,17 milhões de barris por dia de janeiro a agosto, face ao mesmo período do ano passado, e a nossa perspetiva de curto prazo é otimista, com uma previsão de aumento da produção de 1,13 milhões de barris por dia em 2021, para 1,18 milhões este ano", escrevem os analistas num comentário ao petróleo em Angola.

Na nota, a que a Lusa teve acesso, esta consultora sublinha que as receitas do petróleo, que está atualmente 40% mais caro do que na mesma altura do ano passado, subiram mais de 72% nos primeiros oito meses deste ano face ao período homólogo e antevê novos projetos em breve no país.