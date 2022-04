Professores montam os seus próprios materiais pedagógicos em Moçambique

Bidões plásticos e papelão reciclados passam a ser números, letras e sílabas numa "árvore falante" na sala de aula, material didático produzido por um professor no centro de Moçambique, onde os recursos pedagógicos são escassos ou não existem de todo.

"Isso tem ajudado bastante as crianças e está a facilitar a aprendizagem", explica à Lusa, Américo Semente, professor na Escola Primária de Messica-sede, província de Manica.

Sentadas no chão ou em minúsculos bancos de troncos de árvore, no pátio da escola, as crianças de classes iniciais lançam britas em canecas, numa máquina improvisada para adição e multiplicação.