Programa social quer resolver falta de registo de nascimento em província angolana

O elevado índice de crianças sem o registo de nascimento no município da Damba, província angolana do Uíge, é um dos problemas que o programa Transferências Sociais Monetárias está a ajudar a resolver.O número de crianças sem registo de nascimento não é conhecido, segundo disse esta quarta-feira à Lusa a delegada do Ministério da Justiça e Direitos Humanos naquele município, Makenda Verónica, à margem do lançamento do programa no Uíge, juntamente com as províncias do Bié e do Moxico.A delegada do ministério frisou que, desde julho, começou o processo de registo de nascimento de crianças no âmbito do programa."Neste momento a situação real é que estamos a caminhar bem, há resultados bons e temos já um número elevado de registo em crianças dos zero aos cinco anos, cá no município da Damba já conseguimos atingir 879 registos", explicou.O processo deverá decorrer até outubro, mas todas as pessoas interessadas em registar as suas crianças serão atendidas.O programa de Transferências Sociais Monetárias vai beneficiar 14 mil famílias das três províncias e um total de cerca de 20 mil crianças, que trimestralmente receberão a quantia de 3.000 kwanzas (7,4 euros) para um número máximo de três crianças até aos cinco anos, por cada família."Esse programa das transferências monetárias também veio ajudar bastante, o que consideramos um incentivo para a população, porque está a ver que faltando o registo, o documento, muitas possibilidades, que estão a surgir a partir do Governo, quem não tem precisa ter [para beneficiar]", referiu.Segundo Makenda Verónica, para a campanha de registo de crianças trabalham quatro brigadas, distribuídas a nível das comunas que distam entre 30 e 40 quilómetros da sede municipal da Damba.A responsável disse que o número de elementos nas brigadas é insuficiente e enfrenta dificuldades, nomeadamente financeiras e de transporte."Pedimos que o Governo, a Unicef [Fundo das Nações Unidas para a Infância], e a União Europeia continuem a apoiar esses serviços, essencialmente as brigadas no caso de locomoção, [e] meios de transportes", salientou a delegada do ministério.A mesma fonte explicou que há comunidades em que a via "está mais ou menos", em termos de condições de circulação, mas existem situações em que "um brigadista caminhar com a mochila às costas 80 a 100 quilómetros", principalmente se "nunca o fez", então "surgem as dificuldades".O representante da Unicef, Abubacar Sultan, revelou que o programa presta o apoio técnico e apelou à necessidade do registo de nascimento das crianças.Para Abubacar Sultan, o registo de nascimento das crianças e a identificação civil dos adultos devem complementar os esforços do projeto das Transferências Sociais Monetárias, "para conferir ainda mais vigor, inclusão, dignidade e participação das comunidades".