Projetos privados em Angola totalizaram 11 mil milhões de euros desde 2018

Angola registou quase 600 projetos de investimento privado no valor de 11,6 mil milhões de dólares (11 mil milhões de euros), desde 2018, surgindo Portugal na 10ª posição na lista dos principais investidores.

Os números foram avançados pelo administrador executivo da Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações (AIPEX), José Gama Sala, numa intervenção durante o III Fórum Indústria, organizado pelo semanário económico Expansão e que decorre esta sexta-feira em Luanda.

Segundo os dados do AIPEX, os Estados Unidos, principal país de origem do investimento estrangeiro em Angola, foram responsáveis por quase um terço do investimento (3.500 milhões de dólares), seguindo-se a África do Sul (678 milhões de dólares) e a Polónia (652 milhões de dólares).

José Gama Sala adiantou que na base destes valores estão, no caso dos EUA, os investimentos na refinaria do Soyo, um projeto imobiliário sul-africano a ser implantado em Luanda e um projeto ligado à indústria farmacêutica no caso da Polónia.

Mais distante, surge a China, responsável por projetos no valor de 292 milhões de dólares e a Turquia com 200 milhões de dólares.

Portugal ocupa o 10º lugar desta lista, com intenções de investimento no valor de 26 milhões de dólares.

No total, a IPEX registou 581 intenções de investimento no período 2018-2023, dos quais 279 correspondem a projetos de investimento estrangeiro, 227 de origem nacional e 75 de capitais mistos.

Cerca de 40% destes projetos são do setor industrial, segundo o mesmo responsável.

Face aos projetos registados, a AIPEX estima que serão criados 54.606 postos de trabalho, dos quais mais de 90% para trabalhadores nacionais.