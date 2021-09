Protesto impede votação em Canavial para eleições em São Tomé

A votação para a segunda volta das eleições presidenciais em São Tomé e Príncipe não se realizou este domingo na localidade de Canavial, distrito de Lobata, devido a um protesto popular, disse à Lusa o porta-voz da Comissão Eleitoral Nacional (CEN).

Ao início da manhã, foram ultrapassadas situações semelhantes em outras três mesas, mas "houve negociação e conseguiu-se resolver", adiantou Victor Monteiro.

Questionado sobre a afluência às urnas, a CEN não dispõe de números, mas o mesmo responsável considerou que "há mesmo uma diferença muito grande" de menos eleitores a votarem, quando comparados com a primeira volta, em 18 de julho.

"Esperamos que possa melhorar para o resto do dia", disse.

Na primeira volta a abstenção foi de 31,6%.

Os candidatos Carlos Vila Nova e Guilherme Posser da Costa disputam hoje o cargo para a Presidência da República de São Tomé e Príncipe.

Carlos Vila Nova (apoiado pelo partido Ação Democrática Independente, oposição) venceu a primeira volta das eleições presidenciais, realizada a 18 de julho, com 43,3% dos votos, enquanto Guilherme Posser da Costa (do Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe - Partido Social Democrata, no poder) teve 20,7%.

Nesta segunda volta, Posser da Costa conta também com o apoio dos restantes partidos que compõem a 'nova maioria' que suporta o Governo de Jorge Bom Jesus -- Partido Convergência Democrática e a coligação UDD/MDFM.