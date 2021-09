Protesto na província angolana do Zaire acaba com cinco feridos incluindo um menor

A polícia angolana informou que cinco pessoas ficaram feridas, entre as quais um menor, durante protestos de um grupo de indivíduos, na província do Zaire, foi este sábado anunciado pelas autoridades policiais.

Um comunicado de imprensa refere que o incidente ocorreu na sequência das atividades de asseguramento alusivas ao 17 de setembro, Dia do Herói Nacional, quando um grupo de indivíduos identificados tentaram violar os perímetros de segurança das forças de segurança pública destacadas na área onde decorreu a atividade.

De acordo com a polícia, o grupo de pessoas terá arremessado objetos corto-contundentes (pedras, garrafas e queima de pneus), contra os efetivos, "alterando de forma grave a situação de segurança pública, pondo em risco a integridade física da força, pessoas e bens no local".

Da ação de resposta da polícia "com meios proporcionais", salienta o documento, "para salvaguardar o bem vida", resultou o ferimento de dois agentes da Polícia Nacional e três cidadãos civis, "que foram prontamente socorridos e assistidos no Hospital Provincial do Zaire, encontrando-se em estado clínico estável".

Segundo a polícia, houve igualmente danos materiais em três viaturas, uma das quais da polícia e outra do corpo de bombeiros, não tendo sido descrita a terceira.

Entre os feridos, encontra-se um menor de 15 anos, tendo os outros dois civis 19 e 23 anos.

Já do lado da polícia, ficaram feridos um agente de primeira classe, de 30 anos e outro de 33 anos.

"Todas as vítimas encontram-se fora de perigo, em tratamento ambulatório", salienta a nota, sublinhando que a situação de desacato e arruaça será passível de responsabilização civil e criminal.