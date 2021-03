Protesto violento de estudantes em Joanesburgo faz um morto

Uma pessoa morreu esta quarta-feira durante um protesto violento de estudantes da Universidade de Witwatersrand, no centro de Joanesburgo, noticiou o canal de televisão ENCA.

O incidente ocorreu hoje de manhã quando a polícia disparou balas de borracha para fazer dispersar dezenas de estudantes universitários que se manifestam no centro da capital sul-africana, noticiou o canal de televisão sul-africano.

As autoridades policiais e académicas não confirmaram aos jornalistas no local se a vítima foi alvejada com balas de borracha ou se por munição real, referiu o ENCA.