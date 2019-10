Protestos contra primeiro-ministro da Etiópia já fizeram 27 mortos

Pelo menos 27 pessoas já morreram durante os protestos na Etiópia, ao longo desta semana, contra o primeiro-ministro e vencedor do Nobel da Paz deste ano, Abiy Ahmed, informa a BBC.As manifestações tiveram início na quarta-feira, depois de um conhecido ativista daquele País, ter acusado as forças de segurança do governo de orquestrarem um ataque contra si. Jawar Mohammed pertence ao grupo étnico Oromo, que representa 34,5% da população etíope.Assim, os apoiantes de Jawar saíram às ruas, bloquearam estradas, queimaram pneus de carro e criticaram o governante, criando uma onda de violência no País.