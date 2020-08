Provedor de Justiça de Moçambique pede responsabilização de quem engravidou candidatas a polícia

O provedor de Justiça de Moçambique lamentou esta segunda-feira o caso dos instrutores que terão engravidado 15 candidatas a polícia na Escola Prática da Polícia de Matalana, na província de Maputo, exigindo a responsabilização de quem praticou aqueles atos.

"Este é um grande revés para a vida destas raparigas e para as suas famílias, que normalmente depositam esperança nos seus filhos. Acredito que muitas delas vêm de famílias pobres. É bastante lamentável porque quando isto acontece nós estamos a condicionar o futuro das meninas", declarou à Lusa Isaque Chande.

O caso veio a público há pouco mais de uma semana, quando foi divulgada nas redes sociais uma ordem do comandante-geral da Polícia da República de Moçambique (PRM), Bernardino Rafael, para a instauração de um processo disciplinar contra instrutores da Escola Prática da Polícia de Matalana, província de Maputo, por suspeitas de terem engravidado as 15 jovens durante a formação.

No documento, Bernardino Rafael ordenava a suspensão dos instrutores e o regresso das jovens para as suas casas, assegurando a sua reintegração no curso na Escola Prática da Polícia de Matalane após o parto.

Para o provedor de Justiça moçambicano, o facto de o comandante-geral abrir espaço para que as candidatas a polícia voltem ao curso depois dos partos é positivo, mas é necessário que, após as conclusões da investigação, hajam responsabilizações.

"As pessoas que fizeram isso devem ser responsabilizadas, disciplinar ou criminalmente, se constatarmos que realmente violaram os regulamentos", frisou Isaque Chande.

Falando hoje à margem de um evento público em Maputo, a ministra da Justiça e Assuntos Constitucionais e Religiosos de Moçambique, Helena Kida, disse que procura ainda "perceber os contornos do caso", avançando que espera um pronunciamento oficial da polícia.

"Eu penso que nada é melhor que esperar. Esperar pelos pronunciamentos dos titulares do Ministério do Interior", declarou a governante.

O caso levantou a indignação de várias pessoas, principalmente nas redes sociais, e várias organizações da sociedade civil moçambicana têm exigido a responsabilização dos instrutores que terão engravidado as jovens candidatas.