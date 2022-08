PSP sofre ferimentos na cabeça ao travar manifestação junto ao consulado de Angola em Lisboa

A manifestação ocorrida esta quarta-feira à noite junto ao Consulado de Angola, em Alcântara, Lisboa, após o encerramento das urnas para as eleições gerais angolanas, obrigou a PSP a intervir para serenar os ânimos e terminou com um agente com ferimentos na cabeça após os desacatos que foram filmados e cujas imagens foram divulgadas nas redes sociais.





Segundo informa a PSP em comunicado, após o fecho de urnas, uma vez que se concentravam perto da embaixada muitos manifestantes, foi decidido que os funcionários e delegados da embaixada sairiam por uma porta secundária, para apanharem um autocarro que os levaria uma unidade hoteleira.

"Alguns dos manifestantes que entretanto se deslocaram para a artéria onde estava o autocarro, adotaram um comportamento hostil, com arremesso de pedras e diversos objetos, tendo havido a necessidade por parte da PSP de efectuar uma vaga de dispersão com uso da força, para fazer cessar tais comportamentos e garantir a segurança dos delegados, dos polícias e a reposição da ordem pública", explica a PSP.



Nos desacatos, um polícia ficou com ferimentos na cabeça e "foi transportado ao hospital para tratamento". A PSP registou ainda danos em viaturas que ali se encontravam parqueadas.





O aurocarro com funcionários e delegados da embaixada segiu depois até ao destino previsto, acompanhado pela PSP.