Qatar Airways inicia ligações diretas a Angola a partir de março de 2020

A Qatar Airways vai iniciar voos diretos para a capital angolana, Luanda, a partir de 29 de março de 2020, anunciou este domingo a empresa.A companhia aérea revela num comunicado que a ligação pode ter uma frequência até cinco voos semanais.Akbar Al Baker, presidente executivo da Qatar Airways destaca, no mesmo comunicado, que este novo serviço é o mais recente da rede de ligações africanas em rápida expansão, que liga Luanda a mercados-chave do Extremo Oriente, Sudeste Asiático e Europa."A nova rota para a cidade costeira de Luanda não se limita a reforçar os laços entre o Qatar e Angola", mas permite igualmente ligar aquele estado do Golfo "a uma das economias mundiais que mais rapidamente cresce", sublinha o responsável.O anúncio coincide com a visita que o Presidente da República de Angola, João Lourenço, hoje termina ao Qatar.De acordo com uma nota da Casa Civil do Presidente, João Lourenço vai encontrar-se com o Emir do Qatar, o xeque Tamim Bin Hamad Al-Thani, devendo as conversações entre os líderes das duas delegações terminar com a "assinatura de acordos em vários domínios de cooperação".O programa da visita ao emirado incluiu ainda encontros com "presidentes e altos executivos de empresas de grande relevo no contexto da economia do país", para avaliar "possibilidades de investimento em Angola e outras vias de cooperação".No comunicado da Qatar, o presidente executivo refere que a transportadora "está empenhada em aumentar a presença em África e adicionar mais destinos aos 24 que já oferece em 17 países".A companhia aérea lançou recentemente um conjunto de novos destinos incluindo Lisboa (Portugal), Rabat (Marrocos), Izmir (Turquia), Malta, Davao (Filipinas) e Mogadíscio (Somália), pretendendo acrescentar também Langkawi (Malásia) e Gaborone (Bostswana), às suas rotas, a partir de outubro de 2019.