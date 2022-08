Quatro detidos por suspeitas de tentar contrabandear 32 armas em Moçambique

O Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic) de Moçambique deteve esta sexta-feira quatro pessoas suspeitas de tentar contrabandear 32 armas de fogo através da fronteira de Ressano Garcia, na província de Maputo, informou fonte oficial.

As armas, do tipo caçadeiras, foram encontradas numa viatura em que seguiam dois cidadãos sul-africanos que tentava entrar em território moçambicano através da fronteira do Ressano Garcia, a principal entre Moçambique e África do Sul, indicou o porta-voz do Sernic na província de Maputo, Henriques Mendes.

"Importa sublinhar aqui que a detenção deste grupo é justificada pelo facto não apresentarem qualquer documento ou autorização para importação das referidas armas de fogo", explicou a Henriques Mendes, citado hoje pela Rádio Moçambique.

Além dos dois sul-africanos que seguiam na viatura, segundo o porta-voz do Sernic na província de Maputo, as autoridades detiveram mais dois moçambicanos, nomeadamente um despachante aduaneiro e um proprietário de uma empresa privada de segurança, que terá alegadamente solicitado a importação das armas.

"Os mesmos já foram submetidos ao primeiro interrogatório e foi mantida a sua situação prisional. O processo continua para se perceber qual é o contorno do caso", concluiu o porta-voz do Sernic na província de Maputo.