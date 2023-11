Quatro dos principais opositores coligados contra o presidente da República Democrática do Congo nas presidenciais

Quatro dos cinco principais candidatos presidenciais da oposição na República Democrática do Congo (RDCongo) concordaram no sábado, na África do Sul, unir-se numa coligação contra o presidente congolês, Felix Tshisekedi, nas eleições de 20 de dezembro.

Entre os candidatos à presidência da RDCongo estão o ginecologista congolês e Prémio Nobel da Paz de 2018, Denis Mukwege, que concorre às eleições pela primeira vez, e o popular líder da oposição Moïse Katumbi, de acordo com relatos da imprensa congolesa no final de sábado.

A estes dois candidatos às eleições presidenciais juntaram-se também Matata Ponyo e Delly Sesanga, de acordo com os seus representantes, numa reunião em Pretória.