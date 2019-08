Quatro militares detidos pela Polícia de Cabo Verde em roubo na Praia

Quatro militares foram detidos em flagrante na terça-feira pela Polícia Nacional de Cabo Verde, quando assaltavam uma casa numa zona da cidade da Praia, informou esta quarta-feira à agência Lusa fonte policial.A mesma fonte avançou que as detenções ocorreram na zona da Cidadela, numa operação que decorreu ainda nos bairros de Achada de Santo António, Tira Chapéu, Brasil, Palmarejo, Várzea, Fazenda, Sucupira, Eugénio Lima, Paiol, Achada Mato e Jamaica.Segundo a Inforpress, os detidos são residentes nos bairros de Casa Lata, Tira Chapéu e Várzea.A agência de notícias citou fontes policiais, que deram conta da existência de suspeitas de que o assalto tenha sido orquestrado por uma mulher que estava a substituir a empregada doméstica da residência assaltada e o namorado desta, um dos militares."Três dos detidos foram executar o assalto, enquanto o quarto, o namorado da mulher suspeita, ficou na retaguarda a controlar a missão", contou um polícia envolvido na operação à Inforpress.A mesma fonte avançou que a missão falhou, uma vez que os vizinhos do prédio deram conta do que se passava e acionaram a Polícia Nacional que agiu de imediato, apanhando os suspeitos em flagrante.Durante toda a operação, a fonte da Lusa avançou que foram abordadas 17 pessoas e apreendidas muitos objetos, entre eles duas armas de fogo de fabrico artesanal, munições, droga, telemóveis e um computador, e mais de 17 mil euros em dinheiro e ouro.Os detidos serão presentes ainda esta quarta-feira ao tribunal para conhecerem as medidas de coação.