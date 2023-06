Quatro mortos dentro de contentor na província angolana de Benguela

Pelo menos quatro pessoas, dois adultos e duas crianças, foram encontradas mortas no interior de um contentor, numa fazenda no município angolano do Lobito, província de Benguela, anunciou esta quarta-feira a polícia local, suspeitando de crime passional.

Em declarações à Lusa, o porta-voz do Comando Provincial de Benguela da Polícia Nacional, Ernesto Tchiwale deu conta que os quatro cadáveres foram encontrados dentro de um contentor, que o segurança, uma das vítimas, ocupava como seu aposento.

Segundo o inspetor-chefe da corporação, a polícia acorreu à fazenda, situada na povoação de Culango, a 20 quilómetros da sede do município do Lobito, após denúncia do proprietário do espaço sobre a ausência do segurança.

"Encontrou-se o contentor trancado e reforçado com arames e com o cheiro que daí vinha os oficiais tiveram de romper o contentor e encontraram os quatro cadáveres, um senhor de 68 anos, sua namorada de 32 anos e de mais duas crianças", explicou.

Ernesto Tchiwale disse igualmente que a corporação desconhece ainda as motivações das mortes, suspeitando ser um "crime passional ou involuntário", garantindo que as investigações estão em curso.