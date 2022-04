Quatro mortos e 12 feridos graves em acidente de viação em Luanda

Quatro pessoas morreram e 17 ficaram feridas, 12 das quais em estado grave, na sequência de um acidente de viação, em Angola, na província de Luanda, alegadamente devido ao estado de embriaguez de um dos condutores.

De acordo com o relatório da Polícia de Luanda o aparatoso acidente que terá ocorrido na noite de segunda-feira, deu-se na avenida Fidel de Castro Ruz, quando um táxi informal embateu na parte traseira de um camião avariado, que se encontrava naquela estrada.

A condução sob efeito de álcool do motorista do táxi, que também morreu, e o excesso de velocidade foram apontados pela polícia como as causa do acidente.

Entre sexta-feira e segunda-feira, a polícia registou um total de 32 acidentes de viação, que resultaram em 11 mortes e 22 feridos.

Dos 32 acidentes de viação destacam-se 15 por atropelamento, tendo 11 pessoas perdido a vida.

Os acidentes de viação são a segunda causa de morte em Angola, depois da malária.

Angola registou até março deste ano, 452 mortos e 2.445 feridos, de um total de 2.183 acidentes de viação, segundo informação da Polícia Nacional.