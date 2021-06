Quatro mortos e 30 feridos em acidentes de viação em Luanda no fim-de-semana

Quatro pessoas morreram e 30 ficaram feridas em resultado de 20 acidentes de viação, no último fim-de-semana, em Luanda, anunciaram esta segunda-feira as autoridades policiais angolanas.

De acordo com o comando provincial de Luanda da Polícia Nacional, do total de acidentes registados, 11 ocorreram por atropelamento, "presumivelmente resultantes de falta de precaução dos utentes da via pública de forma geral, em que foram vítimas 12 cidadãos, destes, infelizmente, dois perderam a vida e outros contraíram ferimentos graves".

Na sexta-feira foram encaminhados para o tribunal 48 cidadãos presumíveis autores do crime de condução em estado de embriaguez, dos quais 25 foram condenados a penas entre dez e 40 dias de prisão, convertidas em multa no valor entre 80.000 kwanzas (104,1 euros) e 116.000 kwanzas (151 euros).

No fim-de-semana, foram detidos outros 32 cidadãos angolanos, com idades entre 20 e 47 anos, igualmente por condução sob efeito de álcool, ocorridos nos municípios de Viana, Luanda, Kilamba Kiaxi e Talatona.

A polícia destaca ainda que, no âmbito da regularização e fiscalização do trânsito automóvel foi apreendida uma viatura e 25 motorizadas e 16 armas-de-fogo. Foram detidas 195 pessoas por suspeita de diversos crimes, dos quais 31 por ofensa à integridade física, com recurso a arma-de-fogo, branca e objetos contundentes.