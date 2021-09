Quatro mortos e cinco feridos em acidente de viação na província angolana do Cuanza Norte

Um acidente de viação causou quatro mortos e cinco feridos no município de Lucala, província angolana do Cuanza Norte, informou esta quinta-feira o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros local.

Segundo o porta-voz do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros do Cuanza Norte, Hélder Milagre, o acidente ocorreu quando uma viatura, carregada de cimento, proveniente de Luanda, com destino final a província do Uíje, embateu contra uma ponte, causando a morte imediata dos seus ocupantes.

Hélder Milagre disse que o acidente ocorreu ao final do dia, de quarta-feira, tendo as vítimas ficado encarceradas na viatura.

"A viatura infelizmente despistou na mesma região em que as crianças estiveram a tomar banho, saíam do rio, e como esta transportava cimento, tão logo a viatura foi projetada o material que transportava atingiu as crianças, uma delas, de sete anos, infelizmente conheceu a morte", disse Hélder Milagre, em declarações à rádio pública angolana.

Os três ocupantes da viatura tiveram morte imediata, enquanto uma das crianças feridas, todas da mesma família, acabou por morrer no hospital.

Por sua vez, o médico Eduardo Pina, que assiste os feridos, referiu que o hospital registou a entrada de cinco pacientes com problemas trauma-craniano, dos quais dois deram entrada nos cuidados intensivos, tendo um deles, em menos de 24 horas, falecido.

Os acidentes de viação em Angola são a segunda causa de morte, depois da malária.