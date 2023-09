Quatro mortos em ataque a transporte mineiro de ouro chinês na República Democrática do Congo

Um ataque a um transporte mineiro de ouro chinês no nordeste da República Democrática do Congo (RDCongo) fez quatro mortos, entre os quais dois cidadãos chineses, indicaram este sábado as autoridades.

Sammy Badibanga Kalonji, administrador do território Fizi, onde ocorreu o ataque, disse que um soldado e um motorista congoleses e dois cidadãos chineses foram mortos no assalto armado, perto do rio Kimbo.

Outras três pessoas ficaram gravemente feridas no ataque, incluindo um soldado e um trabalhador congoleses, encontrando-se a receber tratamento no hospital local, acrescentou Kalonji.

Segundo o administrador, os atacantes roubaram uma "grande quantidade" de ouro da caravana, pertencente a uma empresa mineira chinesa que opera na província de Kivu do Sul.

Muitas companhias mineiras chinesas exploram ouro e outros minerais em Kivu do Sul, uma das províncias orientais da RDCongo afetadas pela violência de grupos armados há quase três décadas.

Os ataques a pedreiras e cooperativas mineiras são frequentes na região, onde mais de 120 grupos armados disputam terra e recursos no leste do país.

Em 2022, um funcionário congolês de outra empresa mineira chinesa em Kivu do Sul foi morto num ataque semelhante perpetrado por assaltantes armados.

O Governo suspendeu seis empresas mineiras chinesas em Kivu do Sul em 2021 por operarem ilegalmente.

Indicou também que está a trabalhar para garantir melhores condições num contrato de exploração mineira no valor de 6,2 mil milhões de dólares (5,7 mil milhões de euros) com a China, que as autoridades afirmam não tem sido suficientemente lucrativo para o país centro-africano desde que foi assinado, em 2008.