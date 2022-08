Quatro mortos por afogamento em dois incidentes em Cabo Verde

Dois incidentes no mar de Cabo Verde, nas ilhas de Santiago e do Sal, provocaram quatro mortos por afogamento durante o dia de domingo, de acordo com informação divulgada esta segunda-feira pelas autoridades locais.

O caso mais grave registou-se na praia do Portinho, arredores da cidade da Praia, ilha de Santiago, envolvendo um grupo de oito pessoas que ali realizava pesca desportiva.

Segundo fonte da Polícia Marítima, três pessoas foram arrastadas pela forte ondulação que se fazia sentir e acabaram por se afogar, tendo sido recuperados até ao momento os corpos de duas das vítimas.

Também no domingo, mas no mar de Cadjetinha Norte, ilha do Sal, um rapaz de 21 anos foi arrastado pela corrente e acabou por morrer afogado naquela praia.

De acordo com as autoridades locais, o jovem ainda foi socorrido, mas as manobras de reanimação em terra revelaram-se infrutíferas, tendo sido declarado o óbito.