Quatro soldados mortos no Mali por supostos militantes, afirma exército

Al Qaeda, este domingo, avança a agência Reuters.A região tem sido palco de confrontos entre a organização e o Daesh, mas nenhum grupo assumiu a responsabilidade.

Quatro soldados foram mortos no Mali por supostos militantes islâmicos ligados ao

O ataque ocorreu no momento em que a França, que enviou mais de 5 000 soldados antiterrorismo para Mali para ajudar a combater militantes, disse na sexta-feira que retomou as operações militares conjuntas com o país africano após terem sido suspensas após um golpe.