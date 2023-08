Queda de alunos em escola de Moçambique provoca mais de 30 feridos

Mais de 30 alunos da Escola Secundária Sansão Muthemba, na Beira, centro de Moçambique, sofreram esta terça-feira ferimentos diversos, alguns em estado grave, após uma queda do segundo andar à saída das salas de aula, segundo fontes oficiais.

"São mais de 30 crianças que vinham da escola vítimas de traumas variados", disse Ana Tambo, diretora clínica do Hospital Central da Beira, em declarações aos jornalistas.

A responsável explicou que alguns alunos deram entrada naquela unidade sanitária inconscientes, outros com traumatismos cranianos, após a queda sofrida no final do dia desta terça-feira.

A diretora clínica acrescentou que ao início da noite permaneciam internadas naquela unidade 18 crianças, nove das quais com traumatismo cranioencefálico grave, permanecendo nos cuidados intensivos pediátricos, enquanto outras crianças estão inconscientes e algumas em recuperação.

"Outras estão a fazer exames na radiologia para sabermos exatamente o que aconteceu", disse ainda Ana Tambo, admitindo que o maior número de feridos entre as crianças corresponde a lesões ligeiras.

Segundo a secretária de Estado na Província de Sofala, Stella Pinto Zeca, as mais de 30 crianças que caíram do segundo andar estavam a sair das salas de aulas, pouco depois de realizarem as provas finais do trimestre. Nessa agitação da saída e descida das escadas, alguns alunos foram empurrando os colegas, provocando a queda dos restantes.

"Tivemos esta tragédia no final do dia desta terça-feira, e estamos aqui para ver o que realmente aconteceu. Algumas delas estão a recuperar a consciência e outras ainda continuam sob cuidados intensivos e sedadas", lamentou Stella Pinto Zeca, em declarações aos jornalistas no Hospital Central da Beira.