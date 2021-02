Quénia enfrenta nova praga de gafanhotos

O Quénia está a ser novamente afetado por uma praga de gafanhotos do deserto que ameaçam plantações e pastagens agrícolas.



De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO), citada pela "Africa News", os animais estão a atacar vários países da região, com uma estimativa de 3,5 milhões de pessoas afetadas até maio.

"Tínhamos algumas ervas daninhas para alimentar o gado, mas agora não sobrou nada, [os gafanhotos] acabaram com tudo, secou tudo", afirmou a agricultora Jane Gatumwa.

Em 2020, o país enfrentou a pior invasão de gafanhotos dos últimos 70 anos, que colocou em risco a alimentação de milhões de pessoas.

"Quando olhamos para a magnitude do problema, é muito maior do que um surto e é um surto", sublinhou Cyril Ferrand, líder da equipa de resiliência da África Oriental da FAO.



O Quénia está prestes a entrar na estação das chuvas (março, abril e maio), o que poderá provocar um agravamento da situação.