Raio mata mãe e dois filhos no centro de Moçambique

Uma mulher e dois filhos menores morreram esta quarta-feira na Gorongosa, centro de Moçambique, depois de um raio ter atingido a casa onde dormiam, confirmou o Instituto Nacional de Gestão de Risco de Desastres (INGD) na província de Sofala.

De acordo com o delegado do INGD em Sofala, Arestides Armando, o caso registou-se de madrugada, no posto administrativo de Canda, distrito de Gorongosa, na sequência de uma descarga atmosférica que destruiu a casa, provocando a morte da mãe e dos filhos, de dois e quatro anos.

"A família perdeu a vida no local e também temos um ferido que é o cunhado, que neste momento já foi socorrido e já se encontra no hospital a receber tratamento", avançou ainda.

O responsável do INGD acrescentou que decorre a recolha de informações preliminares na região, admitindo que se tenham registado mais casos do género.

"A província está calma. Tem-se registado alguma precipitação em alguns pontos, mas, até ao momento, ainda não temos outros registos e estes são das últimas 24 horas", disse.

Entre outubro e abril, Moçambique é ciclicamente atingido por cheias, fenómeno justificado pela sua localização geográfica, sujeita à passagem de tempestades e, ao mesmo tempo, a jusante da maioria das bacias hidrográficas da África Austral.

Moçambique é considerado um dos países mais severamente afetados pelas alterações climáticas no mundo, enfrentando ciclicamente cheias e ciclones tropicais durante a época chuvosa, que decorre entre outubro e abril.

O período chuvoso de 2018/2019 foi dos mais severos de que há memória em Moçambique: 714 pessoas morreram, incluindo 648 vítimas dos ciclones Idai e Kenneth, dois dos maiores de sempre a atingir o país.

Já no primeiro trimestre deste ano, as chuvas intensas e a passagem do ciclone Freddy provocaram 306 mortos, afetaram no país mais de 1,3 milhões de pessoas, destruíram 236 mil casas e 3.200 salas de aula, segundo dados oficiais do Governo.