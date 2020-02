Raio mata nove pessoas no centro de Moçambique

Nove pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas, atingidas por raios, no domingo, no posto administrativo de Chire, distrito de Morrumbala, província de Zambézia, no centro de Moçambique, relataram as autoridades esta segunda-feira.

"As vítimas estavam no interior de uma igreja e participavam num culto religioso" no domingo, disse Nelson Ludovico, delegado do Instituto Nacional Gestão de Calamidades (INGC) à Lusa.

Os sobreviventes tiveram ferimentos ligeiros, acrescentou a fonte, sem dar mais detalhes.

Com este incidente sobe de 45 para 54 o número de mortos na época chuvosa que teve início em outubro de 2019, de acordo com os números do INGC.

Ainda na época chuvosa em curso, 66 pessoas ficaram feridas, em consequência dos vários fenómenos atmosféricos.

O INGC refere que há mais de 14 mil famílias afetadas, de alguma forma, pelas intempéries, ou seja, cerca de 65 mil pessoas, muitas com habitações inundadas, sobretudo no Centro do país, num cenário que se repete em todas as estações das chuvas, entre outubro e abril.

A época chuvosa já afetou mais de 600 salas de aula, 47 escolas, cerca de 13 mil casas, dez unidades de saúde e mais de uma centena de postes de energia.

O período chuvoso de 2018/2019 foi dos mais severos de que há memória: 714 pessoas morreram, incluindo 648 vítimas de dois ciclones (Idai e Kenneth) que se abateram sobre o país.