Reaberta circulação de comboios em linha do norte de Moçambique

A circulação de comboios no troço Cuamba - Moatize, na província de Niassa, norte de Moçambique, retomou esta quinta-feira, depois de quatro dias bloqueada devido a descarrilamento de um comboio de mercadorias.

A circulação foi reaberta esta quinta-feira por volta das 11h00 (09h00 de Lisboa), indica a Nacala Logistics, gestora das linhas ferroviárias do norte de Moçambique, em nota enviada à comunicação social.

A ferrovia foi bloqueada na segunda-feira na sequência do descarrilamento de um comboio com 36 vagões carregados de carvão, um incidente ocorrido no distrito de Mecanhelas.

A Nacala Logistics avançou que decorrem ainda investigações para averiguar as prováveis causas do descarrilamento do comboio, referindo, entretanto, que não houve registo de feridos nem de danos à comunidade local.

"Desde o ocorrido, a Nacala Logistics mobilizou diversas equipas técnicas e operacionais para o mais rapidamente possível repor a transitabilidade segura da via", acrescenta a empresa.

A linha, com cerca de 900 quilómetros, designada como "corredor logístico do norte", liga as minas de carvão da província de Tete ao porto de Nacala, no oceano Índico, de onde é feita a exportação destinada sobretudo à Ásia.