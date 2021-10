Reabilitação de mais 68 escolas em Cabo Verde com investimento de 2,5 milhões de euros

O ministro da Educação cabo-verdiano revelou esta quarta-feira que 68 escolas do país receberam obras de reabilitação para o atual ano letivo de 2,5 milhões de euros, com o rácio médio nacional a cifrar-se em 24 alunos por sala.

"Estou ciente de que é necessário fazer mais. Mas neste ano letivo fizemos um esforço enorme de reabilitação das escolas, gastando mais de 280 mil contos [280 milhões de escudos, 2,5 milhões de euros]", afirmou o ministro da Educação, Amadeu Cruz, no debate que abriu esta manhã, na Assembleia Nacional, na Praia, a primeira sessão parlamentar ordinária de outubro.

De acordo com as informações transmitidas pelo governante, os números "consolidados" no arranque do ano letivo apontam para 112 350 alunos inscritos no ensino básico e secundário em Cabo Verde (do 1.º ao 12.º ano de escolaridade), distribuídos por 4733 salas de aula.