Rebeldes ameaçam depor filho de Presidente do Chade que assumiu poder após morte do pai

Os rebeldes ameaçaram esta quarta-feira depor o filho do Presidente do Chade, que faleceu na terça-feira, depois de aquele ter assumido a liderança do país para o período de transição, até às próximas eleições.

Desta forma, os rebeldes levantaram o espetro de uma luta de poder potencialmente violenta, segundo a agência de notícias britânica Associated Press.

Hoje, a incerteza é grande sobre quão longe estão os rebeldes de N'Djamena, a capital do país, uma cidade de um milhão de pessoas, e se os militares permaneceriam leais a Mahamat Idriss Déby, no rescaldo da morte do seu pai, após três décadas no poder.