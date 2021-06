Receitas da taxa turística em Cabo Verde caíram mais de 95% até abril

As receitas da taxa paga obrigatoriamente pelos turistas em Cabo Verde caíram 95,3% de janeiro a abril, face a 2020, para 120 mil euros, devido à reduzida procura turística provocada pela pandemia de covid-19, indicam dados oficiais.

Segundo dados compilados esta terça-feira pela Lusa a partir de um relatório do Ministério das Finanças, as receitas da Contribuição Turística caíram de 284 milhões de escudos (2,5 milhões de euros) nos primeiros quatro meses de 2020 para 13,2 milhões de escudos (120 mil euros), no mesmo período de 2021.

Apesar de alguma retoma turística no início do ano em Cabo Verde, essencialmente na ilha do Sal, a receita com esta taxa de janeiro a abril - época habitualmente de maior procura por parte dos turistas europeus - manteve-se em níveis praticamente residuais, representando uma taxa de execução de 2,2% do valor esperado pelo Governo para todo o ano, de 613 milhões de escudos (5,5 milhões de euros).