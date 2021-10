Recolhidos 15 mil livros escolares na Madeira para enviar a crianças de Angola

Cerca de 15 mil livros escolares foram recolhidos na Madeira e vão ser enviados para Angola no âmbito do 'Projeto África', promovido pela escola e pelo centro cívico da freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, foi anunciado esta segunda-feira.

Segundo uma nota difundida pelo município de Câmara de Lobos, contíguo a oeste do Funchal, este projeto foi desencadeado em junho deste ano e teve por objetivo recolher manuais escolares e outro material educativo em quase todas as escolas dos 2.º e 3.º ciclos e secundárias da região.

O denominado 'Projeto África' visa promover uma cidadania ativa e participativa, materializando a solidariedade social com os países lusófonos.

Esta iniciativa foi colocada em prática por um grupo de quatro professores da escola do Estreito de Câmara de Lobos, em colaboração com o centro cívico da freguesia, a Câmara Municipal e o grupo AFÃ, ligado à construção civil.

De acordo com a nota, aderiram ao projeto 24 escolas de diferentes concelhos da região.

Nesta primeira fase, os milhares de livros recolhidos estão a ser registados e catalogados, devendo ser enviada uma primeira remessa para Angola ainda esta semana, com os custos do transporte a serem suportados pelo grupo AFÃ.

A nota aponta que já está em curso a segunda fase do projeto, que consiste na recolha de material escolar, nomeadamente lápis, canetas, cadernos, borrachas e estojos, que serão também enviados para Angola.