Recuperados quase 250 mil euros em escombros de prédio que desabou em Luanda

As autoridades angolanas recuperaram quase 135 milhões de kwanzas (cerca de 250 mil euros) nos escombros do edifício que desabou na madrugada de sábado no centro de Luanda, sem registo de vítimas.

A informação foi avançada pelo porta-voz dos Serviços de Proteção Civil e Bombeiros, Félix Domingos, citado num comunicado do Governo Provincial de Luanda (GPL) numa altura em que prosseguem ainda trabalhos de remoção dos escombros do prédio, localizado na avenida Comandante Valódia.

"A quantia encontra-se sob custódia das autoridades, após ter sido formalizado o termo de apreensão. Os cidadãos que pretendam reclamar o montante devem fazê-lo nos termos da lei", adianta o GPL.

No edifício moravam 18 famílias, temporariamente realojadas depois de serem detetadas as anomalias, e funcionavam diversos estabelecimentos comerciais.

Os prédios adjacentes foram reforçados com escoras, constatou a Lusa no local.

Grande parte dos escombros foram já removidos, encontrando-se ainda equipas de proteção civil e algumas máquinas a trabalhar, para retirar os detritos e recuperar e catalogar os bens existentes, permanecendo a avenida encerrada ao transito naquele troço.

O prédio de seis andares pertence ao Fundo de Investimento Imobiliário - FUNDINVEST, segundo o qual a causa do desmoronamento está relacionada com uma "rutura de tubagem nas redes de distribuição de água do edifício vizinho", que contribuiu para a perda de capacidade de suporte do solo da fundação.

Vários vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento da derrocada e algumas pessoas a fugirem apressadamente, antes de o edifício se desfazer numa nuvem de pó.

Várias viaturas ficaram também destruídas.