Refugiados em Angola queixam-se de "detenções arbitrárias" e "discriminação"

O coordenador da Comunidade de Refugiados em Angola queixou-se esta sexta-feira de alegadas "detenções arbitrárias" de que têm sido alvo "alguns refugiados", referindo que as autoridades angolanas "não permitem visitas" aos refugiados detidos, questionado a legalidade dessa medida.Mussenguele Kopel, que falava esta sexta-feira à Lusa, em Luanda, no âmbito da "Semana de Reflexão sobre os Quatro Anos da Lei sobre o Direito de Asilo e Estatuto de Refugiado", recordou que a lei angolana determina "investigar para prender e não o contrário"."A lei angolana está muito clara dizendo que não se pode prender e depois investigar, mas investigar e depois prender, se a polícia acha que não conhece os documentos dos refugiados então não apreende, é fácil, se não sempre vamos sofrer", disse."Estão a levar-nos e depois vêm as desculpas de que aprendemos porque os documentos são falsos e já estamos cansados com essa situação. Quando as pessoas são presas elas saem de lá com doenças, acabam por morrer e ninguém vem para fazer a última assistência", desabafou.Mussenguele Kopel recordou que os refugiados "precisam de respeito", porque, observou, a Constituição angolana "nos dá esse respeito".No início deste mês, a Comunidade de Refugiados em Angola defendeu a "implementação urgente" da Lei sobre o Direito de Asilo e Estatuto de Refugiado, aprovada há quatro anos, considerando que a inobservância da lei deixa-os "vulneráveis" e "sem proteção jurídica"."A Lei foi aprovada e publicada em Diário da República, mas, até ao momento, não está a ser aplicada, daí a nossa preocupação, porque é uma proteção para todos os refugiados que está em falta, daí que julgamos merecer mais respeito das autoridades angolanas", disse o coordenador daquela comunidade, Mussenguele Kopel.Angola conta com 15.555 refugiados e grande parte está, há anos, com documentos expirados devido a ausência de um órgão competente para o efeito, que substitui o extinto Comité de Reconhecimento do Direito de Asilo (COREDA) de Angola.Para os refugiados, tal situação deixa-os "vulneráveis" e daí surgem "algumas detenções arbitrárias por desconhecimento das autoridades policiais" de que "estão protegidos" à luz da Constituição angolana e de convenções internacionais.Hoje, Mussenguele Kopel questionou também as condições de habitabilidade e acomodação do Centro de Detenção de Emigrantes Ilegais onde são encaminhados igualmente os refugiados detidos, queixando-se de "falta de visita aos irmãos"."Não sabemos se é uma cadeia ou um centro e pensamos que o Governo tem de esclarecer essa situação, porque nas cadeias as pessoas que cometem homicídios são visitadas, mas não nos é permitida visitas aos nossos irmãos detidos neste centro porque", questionou."Isso é uma discriminação e, é por isso, que apresentamos a nossa reclamação, porque qualquer preso ou detido tem o direito de visita" rematou.Na segunda-feira, os refugiados em Angola iniciam uma "Semana de Reflexão sobre os Quatro Anos da Lei 10/15 de 17 de junho sobre o Direito de Asilo e Estatuto de Refugiado" pedindo a sua "implementação urgente".