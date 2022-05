Refugiados ucranianos que entrem no Reino Unido sem documentos podem ser enviados para o Ruanda

Um alto funcionário do Ministério do Interior do Reino Unido revelou que os refugiados ucranianos sem documentação que tentem entrar no país através da Irlanda podem ser reencaminhados para o Ruanda.

Depois de a Irlanda ter suspendido todas as restrições em relação aos que fogem da guerra na Ucrânia, alguns parlamentares mais conservadores do Reino Unido criticaram a sua decisão, alegando que isso iria "abrir uma porta de passagem" para o país, deixando-o vulnerável ao crime.

De acordo com jornal The Guardian, é possível que os refugiados sem documentos que entrem no país por essa via acabem por ser enviados para o Ruanda.

Por outro lado, o mesmo poderá acontecer a quem tentar entrar no país em pequenos barcos já que, e segundo o ministro da justiça e combate à imigração ilegal, Pursglove, "não há absolutamente nenhuma razão para que qualquer ucraniano deva entrar num pequeno barco e pagar a um contrabandista de pessoas para entrar no Reino Unido".

As medidas em causa estão ainda a ser estudadas.