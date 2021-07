As relações entre Portugal e Angola são “francamente muito boas, quer no plano bilateral, quer no plano multilateral”, disse esta sexta-feira o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no final de um encontro com o chefe de Estado de Angola, João Lourenço. Marcelo, que está em Luanda para participar na Cimeira da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), mostrou-se confiante na realização de “uma grande cimeira virada para o futuro” e disse estar convicto num novo impulso com a entrada em vigor do acordo de mobilidade - a grande bandeira da presidência cabo-verdiana - que será este sábado assinado.









“Temos um acordo de mobilidade com os países da CPLP, um acordo que foi complicadíssimo de negociar. Difícil porque as situações de cada país são muito diferentes. A CPLP é uma grande comunidade dispersa por todos os continentes”, frisou o Chefe de Estado, que foi saudado por dezenas de angolanos num passeio a pé pelas ruas da Baixa de Luanda.

Na cimeira participa também o primeiro-ministro, António Costa (faz este sábado 60 anos), e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

Composição



Compõem a CPLP: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, S. Tomé e Timor.



25 anos



A CPLP foi criada a 17 de julho de 1996, faz este sábado 25 anos. Na presidência está Cabo Verde. Passa o testemunho a Angola.



Acordos



Portugal assinou ontem com Angola três acordos bilaterais, um dos quais na área da educação, no valor de 3,85 milhões.