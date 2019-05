Religiosa franco espanhola assassinada na República Centro-Africana

Uma religiosa franco-espanhola com 77 anos foi encontrada assassinada numa aldeia onde ensinava costura a jovens raparigas no oeste da República Centro-Africana (RCA), de acordo com o portal na internet da Santa Sé.

Segundo o site Vatican News, a religiosa foi encontrada decapitada na segunda-feira de manhã, mas de acordo com um bispo espanhol da sua diocese, a freira terá sido degolada por motivos desconhecidos.

O papa Francisco classificou esta quarta-feira o assassínio como "bárbaro", em declarações na Praça de São Pedro, no Vaticano.