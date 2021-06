Remessas enviadas pelos emigrantes para Cabo Verde aumentaram quase 8%

As remessas enviadas pelos emigrantes cabo-verdianos para o arquipélago dispararam quase 8% no primeiro trimestre deste ano, para mais de 5.431 milhões de escudos (49 milhões de euros), segundo dados do banco central.

De acordo com dados compilados pela Lusa a partir de um relatório deste mês do Banco de Cabo Verde, o resultado do primeiro trimestre foi impulsionado pelas remessas enviadas no mês de março, de quase 2.138 milhões de escudos (19,3 milhões de euros) num único mês.

No primeiro trimestre de 2020, ainda antes dos efeitos económicos provocados pelo confinamento internacional generalizado, devido à pandemia de covid-19, os emigrantes cabo-verdianos já tinham aumentado as remessas enviadas para o arquipélago para 5.042 milhões de escudos (45,5 milhões de euros), que por sua vez cresceram 7,7%, em termos homólogos nos primeiros três meses deste ano.