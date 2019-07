Presidente de Angola faz remodelação no governo

O Presidente de Angola, João Lourenço, substituiu esta quarta-feira os ministros do Interior, Agricultura e Economia.

De acordo com comunicado da Casa Civil do presidente da República, João Lourenço exonerou Ângelo de Barros da Veiga Tavares enquanto ministro do Interior, Marcos Alexandre Nhunga, enquanto ministro da Agricultura e Pedro Luís da Fonseca como ministro da economia.

A mesma nota refere que João Lourenço nomeou o secretário de Estado para o Planeamento, Manuel Neto da Costa, os governadores de Cabinda, Eugénio Laborinho, e do Cuando Cubango, Pedro Mutinde, bem como o secretário do Presidente da República para os Assuntos Económicos, Alcino dos Prazeres Isata Francisco da Conceição.