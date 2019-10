Renamo apresenta queixa-crime contra cidadão por divulgação de sondagem

A Renamo, principal partido da oposição em Moçambique, apresentou uma queixa-crime contra um cidadão que divulgou numa rede social uma sondagem que dá vitória ao chefe de Estado Filipe Nyusi, nas presidenciais, e à Frelimo, nas legislativas e provinciais.A queixa-crime, enviada esta quarta-feira à Lusa pelo mandatário da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), Venâncio Mondlane, que assina o documento, foi apresentada na Procuradoria-Geral da República (PGR), na segunda-feira, um dia antes das eleições gerais.A Renamo acusa Julião Arnaldo de ter cometido um crime eleitoral, ao divulgar na sua conta do Facebook uma sondagem que uma entidade denominada International Anti-Crisis Center (IAC) realizou em setembro e que está disponível na própria página da organização."A publicidade da sondagem eleitoral da IAC, que consta da página do Facebook 'Olá Inhambane', é imputável ao cidadão Julião Arnaldo, uma vez que foi a pessoa que a lançou", lê-se na queixa-crime da Renamo.A conduta, prossegue o documento, viola a lei que proíbe a divulgação de resultados de sondagens eleitorais em Moçambique.A agência Lusa tentou obter informação adicional sobre a queixa junto da PGR, mas ainda não obteve esclarecimentos.A IAC apresenta-se como uma organização "de pesquisa sociológica e geopolítica, consultoria em política e assistência em negociações de crise".Desde terça-feira, após o encerramento das urnas, que decorre a contagem de votos nas 20.162 mesas em que os moçambicanos votaram para escolher o Presidente da República, 250 deputados do parlamento, dez governadores provinciais e respetivas assembleias.A lei prevê que o anúncio oficial dos resultados seja feito pela CNE até dia 30, mas o apuramento de cada uma das 11 províncias deve ser conhecido dias antes.