República Democrática do Congo declara o fim do 13.º surto de Ébola no país

A República Democrática do Congo (RDCongo) declarou esta quinta-feira o fim do 13º surto de Ébola no país, anunciado a 8 de outubro e que causou seis mortes na província do nordeste do Kivu do Norte.

O surto terminou 42 dias após o último doente positivo ter testado pela primeira vez os resultados negativos e não ter aparecido nenhum novo caso positivo desde então, de acordo com a direção regional da Organização Mundial da Saúde (OMS) em África.

Neste surto agora dado como terminado, foram registados 11 casos (oito confirmados e três prováveis), e seis mortes na província do Kivu Norte, na mesma área que o surto de 2018, que durou dois anos.