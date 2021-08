República Democrática do Congo diz que derrame de "substâncias tóxicas" em Angola criou "catástrofe ecológica"

O ministro do Ambiente da República Democrática do Congo (RDCongo) afirmou esta sexta-feira que "substâncias tóxicas" derramadas por uma fábrica em Angola estão a criar uma "situação ecológica catastrófica", deixando os rios poluídos e os animais mortos.

Os rios do centro do país estão vermelhos, esta "descoloração é causada por um derrame de substâncias tóxicas causadas por uma fábrica de direito angolano, especializada na exploração industrial de diamantes na província da Lunda Norte", escreveu a ministra do Ambiente da RDCongo, numa nota citada pela agência France-Presse.

"Entre os afluentes dos rios poluídos encontram-se os rios Fimi e Kwilu, em Bandundu, e Sankuru, em Kasai", que correm para o rio Kasai, um importante afluente do rio Congo, disse Ève Bazaiba na declaração.

Esta "situação ecológica catastrófica" representa "uma ameaça crescente para as populações" de Tshikapa, Ilebo e Kwilu, acrescentou, avisando que esta "descoloração está à porta de Kinshasa", a capital onde vivem mais de 10 milhões de habitantes, localizada nas margens do rio Congo.

De acordo com autoridades locais que informaram o Ministério do Ambiente, já foram encontrados cadáveres de hipopótamos e de peixes, mas até agora a natureza das substâncias tóxicas não é ainda conhecida.

O Ministério do Ambiente da RDCongo enviou peritos para recolher amostras no local.