Reserva de Maputo recebe 168 antílopes do maior parque moçambicano

A Reserva Especial de Maputo (REM) recebe esta quarta-feira 168 pivas, uma espécie de antílope, do Parque Nacional de Gorongosa, o maior de Moçambique, anunciou a direção daquela área protegida em comunicado.A transferência dos animais faz "parte de um grande projeto de recuperação da vida selvagem, com vista à restauração das áreas de conservação do país", lê-se no comunicado.O programa Mozbio e a organização Peace Parks são responsáveis pela transferência dos animais com base num acordo celebrado com a REM.Aquela área recebeu em junho 99 búfalos provenientes do Parque Sabie, na África do Sul, e conta receber em setembro mais 82 pivas e 50 oribis, antílopes de menor porte, provenientes igualmente do Parque Nacional de Gorongosa.Ocupando uma área de 1.040 quilómetros quadrados, a Reserva Especial de Maputo foi estabelecida em 1960 e está localizada a 68 quilómetros do centro da capital, Maputo.O Governo moçambicano e parceiros têm estado a implementar vários projetos para preservar o ecossistema nesta área, considerada um santuário da vida selvagem junto à costa e também na fronteira mais a sul entre Moçambique e África do Sul.