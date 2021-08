Resistência Nacional Moçambicana acusa forças governamentais de perseguição aos antigos guerrilheiros

A Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) acusou esta quarta-feira as Forças de Defesa e Segurança (FDS) de Moçambique de perseguirem os antigos guerrilheiros do principal partido da oposição, em Sofala, centro do país, alertando que isso pode ameaçar o acordo de paz.

"O que encontramos aqui é um cenário muito negativo, porque elas [as FDS] intimidam os nossos quadros", declarou Ossufo Momade, presidente da Renamo, durante uma reunião com quadros do partido, na cidade da Beira, capital da província de Sofala.

Segundo o líder da Renamo, as forças governamentais acusam antigos guerrilheiros de colaborarem com a Junta Militar, uma dissidência armada da organização acusada de protagonizar ataques na região norte.