Retiradas 400 mil pessoas na RDCongo após a erupção do vulcão Nyiragongo

As autoridades da República Democrática do Congo (RDCongo) ordenaram a retirada de 400.000 pessoas em dez distritos da cidade de Goma, por risco de nova erupção do vulcão Nyiragongo, informou hoje o Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários (OCHA).

Segundo o Observatório Vulcanológico de Goma, os fortes tremores que continuaram na quinta-feira, um deles medindo 4,9 na escala de Richter, poderiam causar mais lava e escapar por fendas na montanha.

A primeira erupção de lava, pó e gás, em 22 de maio, matou 30 pessoas, destruiu casas, escolas e instalações de saúde, cortou estradas e causou danos nos sistemas de abastecimento de água e eletricidade.