Richie Campbell cancela participação em festival de música em Cabo Verde

A Câmara Municipal da Boa Vista anunciou o cancelamento da participação do português Richie Campbell no festival cabo-verdiano Praia D'Cruz, que se realiza a 16 e 17 de agosto e no qual o músico era cabeça de cartaz.Numa mensagem divulgada no final do dia de segunda-feira, a autarquia justifica o cancelamento com problemas de "conexão" entre Cabo Verde e Portugal."O que faz com que o artista perca todo o seu planeamento e chegue atrasado nos seus compromissos", lê-se ainda no comunicado divulgado pela autarquia, que promove o evento, lamentando "eventuais transtornos ou constrangimentos" pelo cancelamento da participação de Richie Campbell.A XXX edição do festival de música de Praia D'Cruz 2019 conta, em palco, com artistas como Cordas do Sol e Ceuzany, Élida Almeida, Hélio Batalho, Loony Johnson, Garry e Lejemea.Atuam ainda o grupo Tabanka Djaz, da Guiné-Bissau, Grace Évora e Gil Semedo, entre outros nomes.