A Rizoma é a primeira orquestra social de São Tomé e Príncipe, criada em 2022, num projeto da Fundação da Criança e Juventude, que tem promovido a formação musical de mais de uma centena de jovens, incutindo-lhes valores sociais.

A orquestra surgiu no âmbito de um projeto também denominado Rizoma, cofinanciado pela União Europeia e o Instituto Camões, de Portugal, no âmbito do projeto PROCULTURA, que visa o desenvolvimento socioeconómico através das artes cénicas, música e cultura nos países africanos de língua oficial portuguesa.