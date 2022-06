Ruanda lamenta cancelamento do primeiro voo com migrantes

O Governo do Ruanda lamentou esta quarta-feira o cancelamento do primeiro voo de deportação de requerentes de asilo desde o Reino Unido, manifestando-se "plenamente comprometido" com o acordo anunciado por ambos os países em abril.

"Não nos dissuadirão os últimos acontecimentos", disse a porta-voz do executivo ruandês, Yolande Makolo, horas após o Tribunal Europeu de Direitos Humanos (TEDH) intervir para impedir um voo que tinha sido criticado por organizações humanitárias e pela Igreja anglicana.

Makolo, que já na terça-feira disse que o Ruanda está pronto para acolher "milhares" de migrantes, reiterou que o desafio migratório atual é insustentável e que "não pode continuar uma situação em que há pessoas a empreender perigosas viagens", segundo declarações citada pelo jornal 'The New Times'.